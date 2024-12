Tori valla elurikkuse projekt otsib koos kogukonnaga lahendusi kliimamuutuste mõjudele

Tori vallas on 155 hektarit hooldatavaid rohealasid, mille puhul oli inimestel hirm, et niitmata alad võsastuvad. Aga see ei ole nii – pilootalad näitavad, et läbi mõeldud niitmine ja elurikkuse suurendamine annavad kaunid alad, mis vähendavad kliimamuutuste mõjusid ning säilitavad liikide elupaiku. Tori vallaaednik Triin Sohlu ütleb, et kõik, mis toetuse abil plaaniti, on tehtud. „Projekt on siiski laiemas mõttes pooleli, kuna soovime edasi arendada Pärnu jõe äärset puhkeala. Soovime, et jõeäärne ala muutuks veelgi atraktiivsemaks ja inimestele mugavamaks. Samuti oleme jätkanud koolituste korraldamisega, et muuta oma valla elanikud veelgi loodusteadlikumaks.“