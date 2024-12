Notre-Dame’i katastroofilise põlengu süüdlane on siiani leidmata

Uurimine on lõpusirgel, kuid hüpoteeside 3D-mudelitel kontrollimine võtab veel mitu kuud, enne kui avaldatakse lõppraport. Kindlaks on tehtud, et põleng algas katedraali pööningul asuvatest puitkonstruktsioonidest. Kirik süttis renoveerimise käigus ning tellingutel töötanud ehitajate tööandja möönis, et seal rikuti suitsetamiskeeldu. Siiski ei tähenda see, et põlengu tekitas kindlasti sigaret.