Ringmajanduskeskused kutsuvad meistrite käe all parandama, restaureerima ja korduskasutama

Keskuses on elanike kasutada kaks parandustöökoda: pehme mööbli töökoda ja õmblus-parandustöökoda. Pehme mööbli parandustöökojas on külastajatele abiks parandustöökoja meister – mööblirestauraator ja sadulsepp Imbi Aaslav-Kaasik. Töökojas on universaalõmblusmasin, poroloonisaag, nööbimasin, kompressor ja klambripüstolid. Kõik parandamiseks vajalikud materjalid, nagu täite- ja kattematerjal, tuleb huvilisel ise kaasa võtta.

Eelmaa sõnul on plaanis arendada töökodade tegevusi samm-sammult. „Nii KIK-i projektist kui ka meie enda huvist tulenevalt oleme igas parandustöökojas keskendunud andmekorjele, mis on väärtuslik teave järelduste tegemiseks, mille järele on huvi ja nõudlus. Pääsküla parandustöökojas oleme kogunud juba terve aasta infot, kui palju kliente käis, mida parandas, mille kohta konsultatsiooni küsis. Kindlasti on meie märksõna hooajalisus – suviti on huvi muruniidukite, jalgrataste ja saunakeriste parandamise vastu, talvel on päevakorras muud teemad.“

Korduskasutusruum päästab korralikud esemed

KIK-i projektiga sisustati Pääsküla korduskasutusruum ja rajati Lillekülla uus moodne tuba korralike esemete jagamiseks. „Korduskasutusruumid võtavad inimestelt tasuta vastu puhtaid, terveid ja korralikke asju, et need ei lõpetaks oma elu jäätmete hulgas. Teised ringmajanduskeskuse külastajad saavad meelepäraseid esemeid tasuta kaasa võtta ning selline esemete inimeselt inimesele liikumine ergutab korduskasutust ning vähendab uute asjade tarbimist,“ selgitab Eelmaa.

Ta lisab, et ka seda tegevust analüüsitakse: selleks palutakse klientidel enne eseme kaasa võtmist see kohapeal oleval kaalul kaaluda ning saadud tulemus üles märkida. Kuu lõpus tehakse kokkuvõte, mitu kilo esemeid jäätmete hulka sattumisest päästeti. „Täna toimib see süsteem meil väga hästi nii Paljassaare kui ka Pääsküla korduskasutusruumides. Ühe aastaga ehk alates 2023. aasta septembrist on nende korduskasutusruumide abil ringlusesse suunatud üle kaheksa tonni esemeid. Meil on 12 kategooriat esemeid ja statistika ütleb, et kõige populaarsemad on teise ringi tekstiilid, raamatud ning nõud. Samuti on menukad hobikaubad, nagu jalg- ja tõukerattad.“