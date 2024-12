Pernova SmartPark õpetab kõike kliimamuutustega seonduvat

Mertsin nendib, et kindlasti on lihtsam Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda, kui projekt on juba esitades algusest lõpuni põhjalikult läbi mõeldud ja ettevalmistused tehtud. „Eeltöö aitas meil püsida realistlikult eelarves, mis on üks suuremaid väljakutseid. Uued ja innovaatilised lahendused vajavad ikka „nügimist“ ehk raha, aga sellest üksi ei piisa – soovitan arvestada ka sellega, et iga projekt vajab nii täiendavat inimressurssi kui ka tohutut tööpanust. Tagasi vaadates on mul isegi hea meel, et aeg ja eelarve olid pingelised, sest pikemas perspektiivis oleks projekt muutunud liiga kurnavaks. Meie puhul oli näha, et intensiivselt toimetades suutsime paremini fookust hoida.“