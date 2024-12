Wallester ühendab abivajajate toetamiseks Eestis jõud MTÜ-ga Naerata Ometi

Partnerluse kaudu kinnistab Wallester oma pühendumist sotsiaalsele vastutusele. Koostöö raames teeb ettevõte igakuiseid annetusi, võimaldades organisatsioonil Naerata Ometi jätkata oma elutähtsat tööd. Nende toetuste abil rahastatakse nii arstiabi teenuseid kui ka toetatakse eriti haavatavas olukorras peresid.

Perede mitmekülgne toetamine

Alates asutamisest 2009. aastal on Naerata Ometi välja arendanud rida algatusi, mille eesmärk on parandada kõige haavatavamate inimeste elukvaliteeti. Need tegevused hõlmavad erivajadustega laste toetamist ning abi ja toe pakkumist rahalistes raskustes peredele.

Üks Naerata Ometi väljapaistvamaid projekte on „Jõulunaeratuse“ kampaania, mis on tuntud oma suure mõju poolest. See algatus on enamat kui lihtsalt kingituste tegemine – see loob unustamatuid hetki raskustes peredele ja projekti eesmärk on tuua abivajajatele jõulurõõmu. Hoolivate žestide kaudu, nagu kingitused, ühised kogemused ja toetava kogukonna soojus, kehastab „Jõulunaeratuse“ kampaania hästi Naerata Ometi vaimu ja olemust.

Lisaks „Jõulunaeratuse“ kampaaniale keskendub Naerata Ometi järgmistele teemadele:

erivajadusega laste toetamine , pakkudes hädavajalikku abi suures majanduslikus kitsikuses elavatele peredele;

rahalises kriisis perede abistamine , osutades reaalset ja inimeste elutingimusi otseselt parandavat abi;

ravi ja taastusravi rahastamine nii lastele kui ka täiskasvanutele;

sotsiaalse teadlikkuse edendamine, seistes kõige haavatavamate perede eest nõustamise ja ühiskondliku teavitustöö kaudu.

Konkreetsete tegevustega muutuste loomine

Lisaks saavutustele finantssektoris mõistab Wallester, et ettevõtte tegelik sotsiaalne vastutus ulatub majanduslikust edust kaugemale. Toetades MTÜ Naerata Ometi mitmekülgseid programme, tegeleb Wallester nii kohestele vajadustele vastamisega kui ka annab kogukondadele võimaluse paremat tulevikku luua.