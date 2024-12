Avalikustatud dokumendid: Rumeenia presidendivalimiste üllatusfavoriiti Georgescut toetas Vene stiilis mõjutuskampaania

Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru ootamatult võitnud ja enne pühapäevast teist vooru arvamusküsitluste järgi tipus olev Georgescu on väljendanud imetlust Vene kultuuri vastu ja nimetanud Venemaa presidenti Vladimir Putinit meheks, kes armastab oma riiki. Samas on Georgescu kritiseerinud teravalt Euroopa Liitu ja NATO-t, vahendab Politico.

Avalkustatud dokumentides väidetakse, et kinnimakstud mõjutajad koos paremäärmuslike organisatsioonide liikmete ja organiseeritud kuritegevusega seotud inimestega on Georgescule internetis reklaami teinud. Dokumentides ei öelda otse, et Venemaa püüdis valimistulemust kallutada, aga antakse tugevalt mõista.