„See oli Venemaa valitsuse tellitud rünnak Eesti valitsuse vastu.“ Ministri ähvardamise salastatud lugu

Eelmise aasta 8. detsembri hommikul kella kaheksa paiku astus siseminister Lauri Läänemetsa abikaasa tuppa ja ütles, et kõik nende auto küljeaknad on sisse pekstud. See oli aasta kiireim päev, abikaasa oli hakanud konverentsile kiirustama. Nüüd pidid Läänemetsad tütrele ütlema, et „auto on pisut katki“, ja politseisse helistama.