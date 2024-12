Prantsuse parlament umbusaldas peaministrit. Valitsus kukub

Barnier tunnistas enne umbusaldushääletust pöördumises parlamendi poole, et „eelarve ei olnud täiuslik“, meenutades, et tal oli selle koostamiseks 15 päeva. Hiljem tunnistas ta, et „ei karda“ umbusaldusavaldust, millega tema ja ta valitsus silmitsi seisavad.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni eesmärk on nüüd nimetada kiiresti ametisse uus peaminister. Hetkel pole selge, kelle ta kavatseb ametisse nimetada. Tema nimekirjas on vasakpoolne Bernard Cazeneuve, endine minister Xavier Bertrand ja kaitseminister Sébastien Lecornu.

Opositsioon on soovitanud president Macronil tagasi astuda ja öelnud, et see võiks olla tema edasise poliitilise karjääri vaatest ainus elujõuline lahendus. Macron on lükanud üleskutsed tagasi. Tema sõnul on selline stsenaarium „poliitiline väljamõeldis“.