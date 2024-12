Vene laev tulistas Saksa sõjaväe helikopteri suunas signaalrakette

Ta märkis, et Läänemerel sõitvad Vene laevad on sageli seotud Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega. Seega võis see olla põhjus, miks helikopterit üritati signaalrakettidega eemale peletada. Teisalt pole praegu veel kindlaid tõendeid, et antud tankerlaev sanktsioone rikkus.