TAGATUBA | Rail Baltica rahavajadus lööb hinge kinni. Lisaraha otsitakse palavikuliselt

Eesti vaatenurgast oli ideaalne plaan see, kui Lätis saanuks 2030. aastaks valmis nii sealne Rail Baltica põhitrass kui ka nn Riia silmus, mis ühendaks põhitrassi paarikümne kilomeetri kaugusel asuva Riiaga. Ideaalsest järgmine olnuks see, kui lätlased öelnuks, et 2030. aastaks ehitatakse põhitrass ja taotletakse raha järgmisest Euroopa Liidu eelarveperioodist Riia silmuse siiski enam-vähem samas ajakavas valmis ehitamiseks. Kolmas, veel vähem ideaalne variant oli ehitada põhitrass välja ja panna Riia ühendus ootele.