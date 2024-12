Saksamaa välisminister on valmis saatma Ukrainasse rahuvalvevägesid

„Saksamaa toetab tulevikus kõike, mis teenib rahu,“ ütles Annalena Baerbock Brüsselis NATO tippkohtumise kõrval, vahendab Euronews.

Teated Põhja-Korea sõdurite toetusest Venemaa vägedele pealetungis Ukrainale on taaskäivitanud arutelu, kas Euroopa riigid peaksid rahulepingu sõlmimise korral saatma Ukrainasse sõdureid.

NATO liitlased valmistuvad järgmise aasta jaanuaris USA presidendiks valitud Donald Trumpi ametisse astumiseks. Trump on korduvalt öelnud, et kindlustab piirkonnas rahu, kuid ta ei ole andnud oma plaani kohta üksikasju.

Briti väljaande The Telegraph teatel on Trumpi meeskond väidetavalt välja pakkunud, et rahuleppe korral võiks puhvertsooni jõustamiseks saata Ukrainasse Euroopa väed.

Venemaal ja Ukrainal on konflikti tuleviku suhtes erinevad vaated. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avaldas eelmisel nädalal arvamust, et Ukraina liitumine NATO-ga võiks lõpetada „sõja kuuma etapi“. Ta lisas, et liikmelisust tuleks laiendada kõigile Kiievi kontrolli all olevatele territooriumitele.

Ettepanek on vastuolus Venemaa presidendi Vladimir Putini seisukohaga, kes on öelnud, et rahulepingu tingimusteks on okupeeritud Ukraina territooriumite loovutamine Venemaale ja Ukraina NATO ühinemispüüdlustest loobumine.

Saksamaa valitsus on seni seisnud vastu igasugusele kohustusele saata vägesid Ukrainasse, pakkudes selle asemel rahalist ja sõjalist toetust.

