Välisminister Tsahkna Brüsselis: Venemaa ja Põhja-Korea liit on tarvis murda

Välisministri sõnul on Põhja-Korea vägede võitlemine NATO piiridest vaid paarisaja meetri kaugusel teinud selgeks, et Venemaa agressioon Ukraina vastu ei mõjuta üksnes Euroopat, vaid globaalseid jõujooni ja julgeolekut laiemalt.

Rääkides Ukraina teekonnast NATO liikmeks, ütles Tsahkna, et Ukraina liitumine on liitlaste endi huvides. „Euroopast peavad kaduma hallid alad, sest Venemaa jaoks on need ahvatlevad sihtmärgid järgmiseks agressiooniks,“ sõnas Tsahkna. „NATO liikmesus on ainus päriselt toimiv julgeolekugarantii ja parim võimalus tagada Euroopas püsiv ja õiglane rahu.“