Läti julgeolekuteenistus taotleb Eesti-Vene topeltkodakondse karistamist mälestusmärgi rüvetamise eest

VDD juurdluse andmetel rüvetas kahtlusalune koos kaasosalisega Vene eriteenistuste ülesandel 2024. aasta 29. jaanuaril Läti leegioni sõdurite mälestusmärki Tukumsi lähedal Džūkstes. See valati värviga üle. VDD hinnangul oli tegemist provokatsiooniga, mille eesmärk oli tekitada Läti ühiskonnas hirmu ja kaitsetuse tunnet, mis on Venemaa huvides. Samasugusid tegusid mälestusmärkide vastu pandi toime ka teistes Balti riikides, vahendab Läti Delfi.

Juurdluse käigus tegi VDD tihedat koostööd Leedu ja Eesti julgeolekuametkondadega. Teine Džūkste mälestusmärgi rüvetamises kahtlustatav on samuti Eesti ja Venemaa topeltkodakondne. Tema on vahi all Leedus.