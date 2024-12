Tšehhi välisminister: kuni sadat kahtlast intsidenti Euroopas saab seostada Venemaaga

Lipavský rõhutas, et Euroopa peab saatma Moskvale tugeva signaali, et seda ei taluta, vahendab Guardian.

„Sel aastal on Euroopas olnud 500 kahtlast intsidenti. Kuni sadat neist saab seostada Venemaa hübriidrünnakute, spionaaži, mõjutusoperatsioonidega,“ ütles Lipavský ajakirjanikele.

Viimastel aastatel on Euroopa riikides toimunud ridamisi intsidente – küberrünnakuid, süütamisi, muud sabotaaži ja ka mõrvavandenõusid. Julgeolekuametnikud usuvad, et eesmärgiks on külvata kaost, võimendada ühiskondlikke pingeid Ukraina liitlaste hulgas ja takistada Ukraina relvadega varustamist.