Riigikogu võttis vastu seaduse, millega kehtestatakse õppimiskohustus kuni täisealiseks saamiseni

Seni on Eestis kehtinud koolikohustus kuni põhihariduse omandamiseni või 17. eluaastani.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase (E200) sõnul on see väga oluline samm Eesti noorte tuleviku toetamisel. „Tänapäeva maailmas ei ole vaja lihtsalt kauem koolis käia – on vaja kogu aeg õppida. Uus pikendatud õppimiskohustus asendab kooliskäimise kohustuse õppimise kohustusega. Reformi eesmärk on vähendada põhihariduse järel õpinguid mittejätkavate noorte osakaalu alla 5% ning tagada, et kõigil noortel oleks võimalus omandada kas keskharidus või kutseoskused. Selle tulemusel siseneb Eestis järgnevatel aastatel tööturule igal aastal ligi 1200 kvalifitseeritud noort rohkem,“ rõhutas Kallas.

Minister sõnas, et õppust on võetud Soomelt, kus rakendus sarnane õppimiskohustus 2020. aastal ja ainult põhiharidusega jäävate noorte osakaal on kahanenud umbes 2%-le.

Kõik Eestis elavad noored, sealhulgas välisriigi kodanikud ja määratlemata kodakondsusega isikud, peavad jätkama õpinguid, kuni nad omandavad keskhariduse või kutsehariduse. Kui noor täidab need nõuded enne täisealiseks saamist, loetakse õppimiskohustus täidetuks. Õppimiskohustus ei kehti välisriikide diplomaatide lastele.

Põhikooli lõpetanud noored saavad õpinguid jätkata kutseharidusõppes, kas gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kutseõppes või järgnevat õpiteevalikut toetavas lisaõppes või ettevalmistavas õppes.

Kutseharidust kaasajastatakse

Sellega käib Kallase sõnul kaasas ka kutsehariduse reform, sest suur osa neist noortest suundub kutseharidusse ja eeldatavasti ka kutsekeskharidusse. „Üks reformi suuri muutusi on ka see, et täiskasvanud korduvõppijatele muutub kutseharidus tasuliseks,“ märkis ta. Alates 2025/26 õppeaastast tuleb õppe eest tasuda juhul, kui eelmisest sama taseme kutseõppe lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat või vähem kui kümme aastat kõrghariduse lõpetamisest.