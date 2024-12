„Eestlased ütlevad, et venelaste vihkamine on neil veres.“ Endine Lasnamäe õpetaja on muutunud Vene propagandaruuporiks

Aluspesuta raugaeas gei koolis, vene nimega ülikoolist väljajätmine ja pöörane russofoobia, mis viib inimesi haiglavoodisse – Lasnamäe õpetaja Jelena Natalova on elanud mingis teises Eestis, millest meie ei tea midagi. Just sellisest olamatust riigist räägib ta ahastusega pärast Venemaale kolimist propagandameedias. Samal ajal jumaldab ta Putinit, nimetades teda maailma parimaks presidendiks, rõõmustab „kallihinnalise kingituse“, kolmevärvilise lindi üle ja ootab Venemaa kodakondsust. Seni on ta töötu ja on sunnitud tegelema eratundide andmisega, õpetades... eesti keelt.