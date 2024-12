Eesti Juristide Liit ei toeta vene ja valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmisel põhiseaduse kiireloomulist muutmist

EJL ei võta hääleõiguse piiramise põhimõttelises küsimuses „poolt“ või „vastu“ seisukohta, kuna nende hinnangul peaks vastuseni peaks ühiskondliku diskussiooni tulemusel. „Küsimus vajab enne konstitutsiooni muutmist oluliselt laiapõhjalisemat ja tasakaalustatumat käsitlust, mis järgiks hea õigusloome tavasid,“ kirjutas EJL.

EJL toob välja, et põhiseadus on Eesti õiguskorra nurgakivi, mille muutmine peaks olema põhjendatud selgete vajadustega ning tuginema põhjalikule analüüsile. Samuti leiavad nad, et põhiseadus peab olema riigivõimule suunanäitajaks suhtlemisel ka riigis elavate rahvusvähemustega.

„Valimisõiguse küsimus on seotud Eesti demokraatia, õigusriigi ja rahvusvaheliste kohustustega. Eelnõu seletuskirjast leiab vaid paljasõnalise kodakondsustsensuse kehtestamise, ent ei nähtu veenvaid põhjendusi, milliseid probleeme soovitakse lahendada ning miks just kodakondsustsensuse kehtestamine on ainuvõimalik lahendus. Alternatiivseid lahendusi koos lahenduste võrdlustega kaalutud pole. Pole ka aru saada, kuidas nn kodakondsustsensuse kehtestamine mõjub puudutatud subjektide kindlustundele,“ sõnati EJL-ist.

Samuti puudub EJL-i hinnangul mõjuanalüüs, mis hindaks muudatuse pikaajalist mõju ühiskonnale ja valitsemisele, kuigi need mõjud vajaksid uurimist ja hindamist. Samuti tõid nad välja, kuidas riigikogus juhtisid mitmed rahvasaadikud just eelpool nimetatud tegematajätmistele tähelepanu.

Lojaalsuse argument vajab kriitilist läbivaatamist

Eelnõu autorite mure seoses kolmandate riikide kodanike lojaalsusega on EJL-i hinnangul mõistetav, kuna kodakondsus kohustab lojaalsusele, seda eriti autoritaarsetes riikides. EJL nendib, et ilmselt on ka siinsete kolmandate riikide kodakondsete seas isikuid, kes on lojaalsed agressorile ka sõjaolukorras.