Pruunsilla väide tõi pensionärile kahtlustuse altkäemaksu küsimises

See väide kõlas juba ärimees Parvel Pruunsilla ja endise Tartu abilinnapea Priit Humala kriminaalasja eelistungil. Pruunsilla kaitsjate sõnul on sellise pakkumise puhul tegemist ebaseadusliku kuriteomatkimisega. See tähendab, et tegu on toime pandud kohtu loata ja kaitsepolitsei suunitlusel.