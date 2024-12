Kohus karistas Ukraina grivnade rahapesu eest pika vangistusega

„Selle kriminaalasja muutis eriliseks asjaolu, et eelkuriteo kohta oli Ukrainalt üksnes teave, et grivnasid on suurtes kogustes varastatud. Küll aga oli prokuratuuri hinnangul kogutud tõenditele tuginedes võimalik tõsikindlalt väita, et süüdistatavad olid vara kuritegelikust päritolust teadlikud ning soovisid seda varjata. Seega on tänane otsus märgiline, kuivõrd nihutab rahapesukaasuste piire ning seab fookuse mitte niivõrd teo objektiivsele pildile ja eelkuriteo detailsele tõendamisele, vaid toimepanija subjektiivsele küljele – teadlikkus kuritegeliku varaga tehingute tegemisest ja soov seda legaliseerida või selle päritolu varjata on rahapesu. Selle otsuse jõustumisel tuleb kohtupraktika päriselule veidi lähemale ning võimaldab õiguskaitseasutustel teha rahapesujuhtumite kohtu ette toomisel efektiivsemat tööd,“ selgitas prokurör Kairi Kaldoja.