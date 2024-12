VIDEO | Gruusia inimõiguste volinik süüdistas politseid vahistatud meeleavaldajate piinamises

Ioseliani ütles, et tema ja tema büroo ametnikud on kohtunud inimestega, kes on langenud politsei kõige karmima kohtlemise ohvriks, vahendab Reuters.

„Enamikul juhtudel on nad saanud tõsiseid vigastusi näo, silmade ja pea piirkonda, mis välistab praktiliselt isegi võimaluse, et politsei kasutas nende vastu iga kord vajalikku, proportsionaalset jõudu,“ teatas Ioseliani.

„Vigastuste asukoht, iseloom ja raskusaste tekitavad usutava mulje, et politsei kasutab kodanike vastu vägivaldseid meetodeid nende karistamiseks. Tahtlik ränk vägivald karistamise eesmärgil kujutab endast piinamisakti,“ lisas Ioseliani.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze on korduvalt politseinikke ülistanud ja väitnud, et nad on üles näidanud suuremat professionaalsust kui nende kolleegid Euroopas ja USA-s.

Gruusias on meeleavaldused toimunud alates eelmisest neljapäevast, kui valitsev erakond Gruusia Unistus teatas Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste katkestamisest.

Eile õhtul kogunesid meeleavaldajad Thbilisis kuuendat päeva järjest ja lõppu pole näha.

Peaminister Kobahhidze süüdistas meeleavaldajaid katses korraldada Ukraina 2014. aasta Maidani sündmuste kordus, aga väitis, et see katse on juba möödas. Kobahhidze väitel tahtsid korraldajad võimu haarata ja nende üle mõistetakse kohut.

