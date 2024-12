Erakondade reitingud: Isamaa edu Reformierakonna ees on vähenenud

Liidrikohal olev Isamaa on viimastel nädalatel toetust kaotanud. Viimase nädalaga vähenes nende toetus 1,4 protsendipunkti võrra ning on nüüd 4 protsendipunkti madalam kui kuu aega tagasi. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase kahe nädala lõikes kokku 2,4 protsendipunkti võrra. Teiste erakondade toetusprotsendid ei ole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud. Isamaa edu Reformierakonna ees on nüüd 6,8 protsendipunkti ning Reformierakonna edu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ees 5,6%.