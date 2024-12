Süüria mässulised tungisid nelja linna, valitsusväed vallutasid osa kaotatud territooriumist tagasi

Viimastel päevadel on rühmituse Hayat Tahrir al-Sham võitlejad liikunud Hama linna suunas. Süüria mässulised on ähvardanud katkestada valitsusvägede juurdepääsu Hamas asuvale teele, mis ühendab pealinna Damaskust ja mässuliste kontrolli all olevat Aleppot.

Süüria riiklik uudisteagentuur Sana teatas, et sõjavägi osales „vägivaldsetes vastasseisudes“ relvarühmitustega Hama maakonnas. Nad lisasid, et valitsusväed tugevdavad oma positsioone piirkonnas.

Riigimeedia teatas Süüria ja Venemaa õhujõudude intensiivsetest õhurünnakutest piirkonnas. Mässuliste teatel on nad umbes 10 kilomeetri kaugusel Hama linnast.

Süüriast on saanud rahvusvaheliste võimuvõitluste lahinguväli. Venemaa ja Iraan toetavad Süüria valitsust, Türgi ja USA on toetanud erinevaid mässuliste rühmitusi. Türgi toetatud mässulised on osalenud viimases rünnakus Aleppole ja väidetavalt on Süüria valitsusvägedele appi läinud Iraani toetatud võitlejad.

Süüria valitsuse vastaste rühmituste peamise toetaja Türgi välisminister Hakan Fidan ütles, et mässuliste hiljutine kiire edasiliikumine Süürias näitab, et Süüria president peab pidama läbirääkimisi opositsiooniga.

President Bashar al-Assad ja tema valitsuse ametnikud väidavad, et kõik relvastatud rühmitused Süüria opositsiooni kontrolli all olevates osades on terroristid ja lükkasid tagasi igasuguse poliitilise lahenduse.

