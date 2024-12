ÜLEVAADE | Võimuhaaramiskatse kukkus haledalt läbi. Lõuna-Korea president vandus survele alla ja tühistas sõjaseisukorra

„Veidi aega tagasi nõudis rahvusassamblee, et sõjaseisukord tühistataks, nii et ma tõmbasin tagasi sõjaväejõud, mis olid lähetatud sõjaseisukorra rakendamiseks. Ma tühistan sõjaseisukorra niipea, kui meil on kabinetis kvoorum. On varahommik, nii et meil ei ole veel kvoorumit,“ ütles president Yoon. „Kuid ma kutsun ka rahvusassambleed üles lõpetama viivitamatult ennekuulmatu käitumine, mis halvab riigi toimimise.“