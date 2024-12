Vene välisministeeriumi ja Kremli kinnitusel jätkub Ukraina-vastane sõda, kuni „erioperatsiooni“ eesmärgid on täidetud. Ukraina demokraatia ja sisulise iseseisvuse jätkumisele need eesmärgid ruumi ei jäta. Samal ajal aga saavad Vene ametnikud signaale, et tuleb valmistuda vähemalt ajutise vaherahu sõlmimiseks.