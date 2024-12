Gruusia põhiseaduskohus lükkas presidendi hagi parlamendivalimiste tulemuste tühistamiseks tagasi

Otsust toetas seitse kohtunikku üheksast. See on lõplik ja edasikaebamisele või ülevaatamisele ei kuulu, teatas kohus.

„Me kõik teame, et ükski institutsioon riigis ei ole enam sõltumatu. Ja me oleme saanud selle kohta tõendeid mitu korda, aga ükski juriidiline vaidlus riigis ei tohiks jääda läbi vaatamata. Minu hagi eesmärk on kontrollida täielikult nende kohtunike südametunnistust, kes on valiku ees, millist riiki ma tahan, koos kellega ma seda riiki tahan ja kuhu see riik peaks minema. Nende vastus sellele on minu jaoks tähtis,“ selgitas Zurabišvili otsust hagi esitada.