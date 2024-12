Briti parlament toetab eutanaasiaseadust, kuid selle rakendamine tekitab palju praktilisi küsimusi

Mitu Briti väljaannet kirjutas, et reedel parlamendis peetud debatt oli ühtaegu nii emotsionaalselt laetud kui ka haruldaselt intelligentne, põhjalik ja nüansirohke. Seejuures täheldati, et eutanaasiateemal ei olene valijate ega poliitikute erimeelsused tavapärastest ideoloogilistest piiridest ning parteid andsid seekord oma liikmetele hääletusel vabaduse. Ajalehe Observer hiljuti tellitud küsitluse järgi pooldab mingisugust eutanaasiavõimalust 64% valijaid ja selle vastu on ainult 18%, ent uus eelnõu tekitab küsimusi ka osal eutanaasia toetajatel.