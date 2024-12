Kristina Kallas: kõik vajaminevad osapooled allkirjastasid haridusleppe

Allkirjastamise otsusest on teada andnud üheksa omavalitsust: Kadrina vald, Kose vald, Lääne-Harju vald, Lüganuse vald, Peipsiääre vald, Setomaa vald, Tartu vald, Toila vald ja Kohtla-Järve linn. Ka Tallinn on väljendanud meedias valmisolekut leppega ühineda.

Haridusminister Kristina Kallas (E200) avaldab tänu kõigile, kes on juba leppe allkirjastanud, ning loodab, et neid omavalitsusi, kes mõistavad õpetajate järelkasvu tagamise tähtsust ja kirjutavad hea tahte lepingule alla, lisandub veelgi. „Õpetajate järelkasv ja töötingimused on meie kõigi ühine vastutus. Õpetajate töökoormuse ja karjäärivõimaluste parandamine on ainuvõimalik lahendus, et meil oleks tulevikus piisavalt kvalifitseeritud ja motiveeritud õpetajaid,“ sõnas Kallas.