Pariis ja London arutavad väidetavalt oma sõdurite saatmist Ukraina võimalikku relvarahu jälgima

Anonüümseks jäänud ametnik märkis, et need arutelud toimuvad pealinnade vahel, mitte NATO ametlikus struktuuris, vahendab The Kyiv Independent.

Eesmärk on valmistuda erinevateks stsenaariumideks ning tagada, et Euroopa riigid oleksid valmis Kiievit aitama, kui USA uus administratsioon nõuab Euroopa suuremat osalemist. Ametniku sõnul püütakse kindlustada ka Euroopa liitlaste osalemine rahuläbirääkimistel, mida USA presidendiks valitud Donald Trump võib vahendada.

Prantsuse ja Briti arutelud sõjalise koalitsiooni juhtimise üle Ukrainas on hoo sisse saanud. Ajaleht Le Monde teatas uutest läbirääkimistest sõdurite saatmise üle. Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles BBC Newsile, et kuigi Prantsusmaa ei kavatse praegu sõdureid lahingusse saata, et välista ta mingeid võimalusi.

„[Prantsusmaa] toetab Ukrainat nii tugevalt ja nii kaua kui vaja. Miks? Sest see on meie julgeolek, mis on kaalul. Iga kord, kui Vene armee ühe ruutkilomeetri edasi liigub, tuleb oht ühe ruutkilomeetri Euroopale lähemale,“ ütles Barrot.

