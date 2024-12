Järjest süvenev probleem: vaimse tervisega kimpus inimesed jäetakse politsei hoolitseda

Politseil on järjest sagedamini probleeme sellega, et väljakutsele reageerides selgub, et tegemist pole klassikalise politsei sekkumist vajava olukorraga, vaid pigem on üks osalisi vaimse tervise murega kimpus. Probleem teravneb siis, kui meditsiiniasutused hindavad isiku vaimse tervise piisavalt heaks, et haiglasse teda asjatundjate järelevalve alla ei võeta.