FOTOD | Gruusia saatkonna ees toimus meeleavaldus Euroopa Liidu integratsiooni toetuseks

Täna kella 18 ajal avaldas Gruusia disporaa Tallinnas meelt Euroopaga integratsiooni poolt. Protesteerijad hoidsid käes Gruusia, Euroopa Liidu, Ukraina ja Eesti lippe ning silte, kus rõhutati, et Gruusia on Euroopa osa.

Eile saadetud pressiteates ütlesid meeleavalduse korraldajad, et see on vastus Gruusia valitsuse hiljutisele otsusele peatada EL-iga liitumise läbirääkimised kuni 2028. aastani, mis on Gruusias kaasa toonud laiaulatuslikud protestid.