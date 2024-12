Trolli ümber ehitanud mees peab registreerimata sõiduki eest riigile trahvi maksma

Politsei algatas menetluse uurimaks, kas sellisel kujul sõitmine on õiguspärane või mitte. Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Jelena Mirošnitšenko sõnul selgus menetluse käigus, et tegu on siiski bussiga, kuna troll oli ümber ehitatud ja kontaktliini ei kasutatud.