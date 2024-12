Põlissoomlastest parlamendi liikmed otsustasid minna presidendi vastuvõtu asemel tõrvikurongkäigule. Peaminister: see on sobimatu ja vale

Põlissoomlased Teemu Keskisarja ja Sheikki Laakso on nimelt teatanud, et osalevad presidendi vastuvõtu asemel tõrvikurongkäigul, mida nimetatakse 612-rongkäiguks, vahendab Ilta-Sanomat.

Orpo ütles, et on selles asjas ühendust võtnud Soome kaitsepolitseiga (Supo), ja märkis, et rongkäiku on oma liikmetele reklaaminud paremäärmuslikud ja avalikult rassistlikud organisatsioonid.