VIDEO | Gruusia politsei „rahustab“ valitsusvastaseid jõhkra peksuga, rahutused muutuvad üha vägivaldsemaks

Ühenduse teatel kasutab politsei siseruumides pisargaasi, takistab ajakirjanike tegevust ning eskaleerib rahutustel toimuvat vägivalda. Politsei taktikaks on meeleavaldajate gruppide sissepiiramine ning peksu saatel vahistamine, selle asemel et rahvahulk tänavalt laiali ajada. Juristide ühenduse teates märgitakse, et politsei meetodid rikuvad inimõigusi ja korra kaitsmise ajal sooritavad jõustruktuurid ise kuritegusid.