Merekonteiner või raudteekonteiner – kumba eelistada ja miks?

Kui sul on plaan hankida kasutatud merekonteiner, tekib kohe oluline küsimus: mis on merekonteiner ja kuidas see erineb raudteekonteinerist? Mõlemad konteinerid on peamiselt kasutusel logistikavaldkonnas, kuid nende potentsiaal ulatub palju kaugemale kui vaid transpordivahend. Uurime lähemalt mõlema omadusi, kasutusvõimalusi ja erinevusi.