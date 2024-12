Guineas hukkus jalgpallimängul toimunud rüseluses 56 inimest

Peaminister Oury Bah ütles, et on alustatud juurdlust süüdlase kindlaks tegemiseks, ning nimetas sündmusi traagilisteks ja avaldas kaastunnet, vahendab BBC News.

Kohalik ajakirjanik Paul Sakouvogi ütles BBC-le, et internetile ligipääsu on regioonis piiratud ja politsei valvab sissepääsu haiglasse, kus on ravil vigastatud.

Uudisteportaal MediaGuinée teatas, et mäng Nzérékoré ja Labé vahel oli osa turniirist 2021. aasta septembris riigipöördega võimu haaranud president Mamady Doumbouya auks. Selliseid turniire hunta liidri auks on korraldatud ka mujal riigis. Opositsioon väidab, et need on mõeldud Doumbouya kandidatuuri reklaamimiseks eesseisvatel valimistel.