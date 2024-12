VIDEO | Tervishoiuteenuste vastutuskindlustuse kohustusega võib kaasneda teenuste hinnatõus

Kui inimene saab raviprotsessi käigus reaalselt välditavat kahju, siis võib ta pöörduda kahju hüvitamise nõudega kindlustuse poole, kellega antud raviasutusel on leping. Delfi on varem kirjutanud, kuidas praegu on võimalik raviasutustel kindlustust sõlmida vaid ettevõttega PZU ning neli korda kallimalt kui algselt prognoositi.