Kreml: Gruusias on kõik oranži revolutsiooni tunnused

„Näha on katset olukorda destabiliseerida. Me oleme näinud selliseid sündmusi hulgas riikides. Kõige otsesem paralleel, mille võib tuua, on Maidani sündmused Ukrainas. On kõik oranži revolutsiooni korraldamise tunnused,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Kõik, mis toimub Gruusias, on Gruusia siseasi. Me ei ole sekkunud ega näe ette nendesse protsessidesse sekkumist,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul rakendavad Gruusia võimud meetmeid olukorra stabiliseerimiseks.

Peskovilt küsiti, kuidas Kremlis suhtutakse sellesse, et Gruusia meeleavaldustel osaleb ka Venemaa kodanikke. Samuti paluti kommenteerida teateid, et Gruusia jõuametnike ründamise eest on vahistatud kaheksa Venemaa kodanikku.

„Meil ei ole informatsiooni, kes need inimesed on. On selge, et võttes osa jõuametnikevastastest rünnakutest on nad rikkunud riigi seadust,“ vastas Peskov. „Gruusias on olemas meie huvide esindus, mis võib tagada kontaktid ja saada informatsiooni selle kohta, mida neile kodanikele süüks pannakse.“

