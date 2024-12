Scholz Kiievis: Saksamaa on ja jääb Ukraina suurimaks toetajaks Euroopas

„Ma tahan siin kohapeal selgeks teha, et Saksamaa on jääb Ukraina suurimaks toetajaks Euroopas,“ ütles Scholz.

Scholz teatas, et tema visiit on solidaarsuse märk riigile, mis on ennast üle tuhande päeva kangelaslikult kaitsnud Venemaa halastamatu agressioonisõja vastu.

„Ukraina võib Saksamaale toetuda. Me ütleme, mida teeme. Ja teeme, mida ütleme,“ kinnitas Scholz.

Saksamaa on pärast USA-d Ukraina suurim relvadega varustaja. Saksa valitsuse andmetel on pärast täiemahulise sõja algust 2022. aasta 24. veebruaril Saksamaa andnud Ukrainale relvi ja sõjavarustust 28 miljardi euro väärtuses. See sisaldab ka 650 miljoni euro väärtuses saadetisi detsembris, mille Scholz teatavaks tegi.

„Saksamaa teeb sel aastal rohkem kui Suurbritannia ja Prantsusmaa kokku. Sellele võib lisada veel paar riiki,“ ütles Scholz juba nädalavahetusel.

Oma valimiskampaanias toob Scholz esile topeltstrateegiat Ukraina poliitikas kui tema sotsiaaldemokraatliku erakonna (SPD) ainulaadset müügiargumenti: ühelt poolt kinnitab ta, et Ukrainale saadetakse lisarelvi kaitselahinguteks Venemaa vastu, aga teiselt poolt tahab ta ära hoida Saksamaa ja NATO sõtta kiskumise.

Konkreetselt tähendab see, et Scholz ei anna Ukrainale juba 2023. aasta mais küsitud tiibrakette Taurus, mille lennuulatus on 500 kilomeetrit, ega luba ka üldiselt kasutada Saksamaa saadetud relvi Venemaa territooriumil. Ainus erand on piirkond Harkivi ümbruses, kus tohib kasutada raketiheitjaid Mars II, mille tegevusulatus on 84 kilomeetrit.

Ukrainas tekitas nördimust ka Scholzi hiljutine telefonivestlus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mille kohta Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Scholz avas Pandora laeka.

