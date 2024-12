Narva võimutüli keeb edasi. Katri Raik: volikogus käib suuremat sorti liikumine

Täpselt kaks nädalat tagasi tutvustasid Raik (SDE) ja Mihhail Stalnuhhin ajakirjanike ees koalitsioonilepet. Räägiti, kuidas uuel võimuliidul on 31-liikmelises volikogus 20 kohta, millest üheksa kuulub Raigi fraktsioonile Respekt ja 11 Stalnuhhini fraktsioonile Narva 2.0.

Muu hulgas poetas Stalnuhhin, et kohalik võim tegutseb vastavalt Eesti NSV põhiseadusele. See ja tema üldised seisukohad ajasid Raigi parteikaaslastel harja punaseks. Kokkuvõttes aga paistis, et uus koalitsioon sünnib. 21. novembril vahetati senine volikogu esimees Irina Janovitš välja Tatjana Stolfati vastu. Mõlemad olid sel hetkel ametlikult Keskerakonna liikmed, aga Stolfat kuulub Stalnuhhini fraktsiooni.