Süüria valitsusvägedele saabusid Iraagist appi Iraani toetatud võitlejad. Vene-Süüria õhurünnakutes hukkus 25 inimest

Kümned Iraani-meelsed Hashd al-Shaabi võitlejad Iraagist saabusid Süüriasse Al-Bukamali piiripunkti lähedal, teatas Süüria armee kõrgetasemeline allikas Reutersile.

„See on värske tugevdusüksus, kes saadetakse meie kamraadidele appi rindejoonele põhjas,“ ütles ohvitser, lisades, et relvarühmituste hulgas on Iraagi Katiab Hezbollah ja Fatemiyoun.

Süüria kodusõjas saatis Iraan Süüriasse tuhandeid šiiidi võitlejaid, keda toetas õhust Vene lennuvägi. See võimaldas Süüria presidendil Bashar al-Assadil mässuliste üksused purustada ja suurema osa Süüria territooriumi taas enda kontrolli alla saada.

Elavjõu puudumine on viimastel päevadel sundinud Süüria armeed kiiresti Aleppo linnast taanduma, teatasid kaks muud allikat.

Venemaa ja Süüria lennukid ründasid eile Põhja-Süürias mässuliste käes olevat Idlibi linna, teatasid sõjaväe allikad.

Süüria armee teatas ka mässulistelt mitme linna tagasivõtmisest.

Elanike sõnul tabas rünnak tihedasti asustatud elamupiirkonda Idlibi kesklinnas. Idlib on suurim linn mässuliste enklaavis Türgi piiri lähedal, kus elab telkides ja muudes ajutistes eluasemetes umbes neli miljonit inimest.

Vähemalt seitse inimest hukkus ja kümned said vigastada, teatasid päästjad. Süüria armee ja selle liitlane Venemaa teatasid, et nende sihikul on mässuliste peidupaigad. Tsiviilisikute ründamist nad eitavad.

Valgete Kiivrite teatel hukkus õhurünnakutes Idlibis ja selle ümbruses ning mujal mässuliste territooriumil Aleppo lähedal kümme last.

Alates 27. novembrist Süüria ja Vene rünnakutes hukkunute koguarv suurenes 56-ni. Nende hulgas on 20 last, teatasid Valged Kiivrid X-is.

Mässulised on Türgi toetatud peavoolu ilmalike organisatsioonide koalitsioon koos islamistliku organisatsiooni Tahrir al-Shamiga, mille USA, Venemaa, Türgi ja teised riigid on terroriorganisatsiooniks kuulutanud.

USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia kutsusid ühisavalduses kõiki osalisi üles konflikti leevendama ning tsiviilisikuid ja infrastruktuuri kaitsma.