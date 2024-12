Mida kinkida naisele, kellel on kõik juba olemas?

Parim kingitus on see, mis toob aastateks naeratuse näole!

Asju on meil kõigil juba niigi palju, mistõttu võiks see aasta kinkida kallitele naistele hoopis midagi, mis toob naeratuse näole aastateks. Maxilla Hambakliiniku kinkekaart on sobiv kingitus igaühele, sest meie kõigi hambad vajavad regulaarset hoolt ja tähelepanu.

Kui sa ei ole aga kindel, mis summas kinkekaarti valida, või soovid, et sinu kingitusel oleks personaalne fookus, siis siin on sulle mõned ideed.

Hammaste tervise kontrolli ja diagnostika käigus antakse hammaste tervisest korralik ülevaade ja see sobib ideaalselt naisele, kellel kiire elutempo tõttu kipub iga-aastane hambaarstivisiit ununema. Hambakaariese ehk rahvakeeli hambaaukude ravi on aga parim kink inimestele, kes kurdavad hammaste tundlikkuse ja ebamugavustunde üle. Soodapuhastuse ehk pärlipesu käigus eemaldatakse hammastelt ladestused ja pigmenteerunud laigud, mille tulemusena tuleb nähtavale hammaste heledam toon. See on ideaalne üllatus naisele, kes tahab oma naeratuse särama lüüa. Hammaste valgendamine on aga tõeline enesekindluse tõstja, sest kui peeglist vaatab vastu pilkupüüdev särav naeratus, ei tahakski ju muud teha kui naeratada.

Maxilla Hambakliiniku kinkekaarte on saadaval summades 30, 50, 100 või 500 eurot ning neid saab soetada ja lunastada kõikides Maxilla hambaravikliinikutes. Universaalne kinkekaart on sobilik kingitus igas vanuses inimesele ning kehtib üks aasta pärast ostukuupäeva. Vaata lähemalt siit: www.maxilla.ee/kinkekaardid

Kuidas valida kingitust, mis oleks eriline ja tõeliselt rõõmustaks?