Õpetaja ja vabatahtlik: arvestame vabatahtliku töö tegemist õppimise osana!

Tartu 2024 kultuuripealinn motiveeris paljusid tartlasi andma oma panuse tiitliaasta õnnestumisse. Sajad vabatahtlikud aitasid üritusi läbi viia ja tuhanded said sündmustel osaleda. Kuid vähem on räägitud vabatahtliku töö positiivsest mõjust vabatahtlike oskuste arengule. „Vabatahtlik töö arendab suhtlemis- ja meeskonnatöö oskusi, loob olukordi, mis nõuavad loovat mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust. Lisaks toetab see töö planeerimise ja organiseerimise võimekust ning vastutustunnet – just neid pehmeid oskusi, mida nüüdisaegses õpikäsitluses tähtsustatakse. Koolid rakendavad üha enam kaasaegseid õppemetoodikaid, nagu probleem-, kogemus- või projektõpe, mis edendavad koostööd ja päriselu probleemide lahendamist. Õppija enesereflektsioon ja edasiviiv tagasiside on osa oskuste arendamisest. Aga vabatahtlik töö täidab ju samu ülesandeid,“ selgitas Triinu Virnas.

Vabatahtlik töö on osa õppeprotsessist

Kultuuripealinna aasta ergutas Tartu Rakendusliku Kolledži õpetajaid looma vabatahtliku töö valikaine. „Meie usume, et vabatahtlik töö on suurepärane viis pehmete oskuste arendamiseks ning pealegi loob õppijatele suurema paindlikkuse oma huvidele ja erialale lähedasi ülesandeid,“ sõnas vanemõpetaja Mariliis Maremäe. Nüüd on juba teine kursus vabatahtliku töö tegijaid registreerunud. Noored, kes aine läbimist oma enesearengule oluliseks peavad, tutvuvad vabatahtliku töö põhimõtetega ja teevad mõistagi vabatahtlikku tööd. Nii on VOCO õppurid käinud vabatahtlikena sTARTUp Dayl, loomade varjupaigas, noortekeskustes ja mitmetel kohalikel üritustel. „Õppijate senine tagasiside on olnud väga positiivne. Nad on õppinud isegi rohkem, kui nad on oodanud. Näiteks üritustel vabatahtlikuks olemine on kaasa toonud uute ülesannete ja probleemide lahendamise kogemuse, palju suhtlemist ning tiimööd, mida võib-olla kooliseinte vahel poleks saanud,“ kirjeldas Maremäe.