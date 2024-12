VIDEO | Gruusias jätkusid meeleavaldused kaheksas linnas

Eile kogunesid meeleavaldajad taas Thbilisi Rusthaveli prospektile ning loopisid politseinikke ilutulestikuvahenditega. Viimased vastasid veekahuriga, vahendab Reuters.

Pärast keskööd hakkas politsei meeleavaldajaid mööda Rusthaveli prospekti parlamendihoone juurest ooperimaja poole ajama. Meeleavaldajad hakkasid käepärastest vahenditest barrikaade püstitama.

„Päris ausalt öeldes on olnud väga väsitav näha, et meie valitsus ei kuula, mida inimesed ihaldavad,“ ütles meeleavaldaja Nikoloz Miruašvili. „Ma olen siin väga lihtsal põhjusel, et kaitsta oma Euroopa tulevikku ja oma riigi demokraatiat.“

Neli opositsioonilist organisatsiooni kutsusid meeleavaldajaid nõudma tööseaduse järgi tasulist puhkust, et meeleavaldustel osaleda, ja palusid tööandjatel seda võimaldada.

Gruusia läänemeelne president Salome Zurabišvili kutsus avaldama survet põhiseaduskohtule, et see tühistaks eelmise kuu parlamendivalimiste tulemused, mille võitjaks kuulutati Vene-meelne Gruusia Unistus. Opositsiooni ja Zurabišvili sõnul valimistulemusi võltsiti.

Gruusia uudisteagentuuri Interpress teatel blokeerisid meeleavaldajad maantee peamisse sadamalinna Phothisse. Meedia teatas meeleavaldustest vähemalt kaheksas linnas. Opositsiooni telekanal Formula näitas, kuidas 20 000 elanikuga Hašuris loobiti Gruusia Unistuse kohalikku kontorit munadega.

Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev kuulutas, et Gruusias toimub revolutsioonikatse ja et Ukraina liigub kiiresti Ukraina teed pimedasse kuristikku, „mis tavaliselt lõpeb väga halvasti“.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze tõrjus USA kriitika ja Washingtoni laupäevase teate, et viimane peatab strateegilise partnerluse Gruusiaga. Kobahhidze väitel on see „ajutine sündmus“ ja Gruusia räägib uuesti Donald Trumpi administratsiooniga, kui see ametisse astub.

President Zurabišvili ütles laupäeval, et ei astu tagasi, kui tema ametiaeg sel kuul lõpeb. Zurabišvili kuulutas, et uus parlament on õigusvastane ja sel ei ole volitusi uut presidenti valida.