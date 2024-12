MKM-i seadusemuudatuse sõnastus läheb näiliselt vastuollu Euroopa Kohtu otsusega

Eesti kaubandus-tööstuskoda, ametiühingute keskliit ja mitu huvigruppi on mures, sest nende hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) kirjutanud kokku seadusemuudatuse, mis on risti vastupidine Euroopa Kohtu tõlgendusele ja võib seetõttu Eestile kaela tuua kohtuasju. Tartu ülikooli tööõiguse professor Merle Erikson ütleb samas, et Eesti peaks lihtsalt praeguse eelnõu sõnastust muutma, sest formaalselt on see tõesti Euroopa Liidu direktiivi ja Euroopa Kohtu otsusega vastuolus, kuigi sisuliselt on kõik korras.