Joe Biden andis armu kuritegude eest karistust ootavale pojale Hunterile

Ametlikus avalduses teatas Biden, et otsustas armu anda oma pojale „kuritegude eest Ameerika Ühendriikide vastu, mille ta on toime pannud, võis toime panna või milles ta osales ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 1. detsembrini 2024“. Ta lisas, et tegi seda, sest esitatud süüdistused olid pigem poliitiliselt motiveeritud ja mõeldud presidendi kahjustamise eesmärgil.