Kolm Balti riiki kehtestavad Gruusia inimõiguste rikkujatele sanktsioonid

Tegemist on Vabariigi Valitsuse määrusega, mille alusel kehtestatakse neile inimestele inimõiguste rikkumise tõttu sissesõidukeeld. „Demokraatia vastased ja inimõiguste rikkujad ei ole meie riikidesse oodatud,“ ütles välisminister Margus Tsahkna .

„Gruusia rahvas võib oma õiguste eest protesteerida, sest nende võimupartei on valetanud pikaajaliselt ja süstemaatiliselt oma rahvale ning inimestel on õigus protestides näidata oma meelsust. Protestijate vastu suunatud vägivald on ebaproportsionaalne ning inimõiguste vastane,“ rääkis Tsahkna.