VIDEO | Rumeenias valitakse presidendivalimiste segaduse taustal parlamenti

Nädal varem toimus presidendivalimiste esimene voor, mille tulemus on endiselt õhus. Esmaspäeval peaks riigi põhiseaduskohus otsustama, kas avavooru tulemus jääb jõusse või tuleks see annuleerida. Esialgu on kohus nõudnud 9,46 miljoni hääle ülelugemist, kuid valitsuse sõnul sekkusid valimiskampaaaniasse vaenulikud välisjõud. Seetõttu pole praegu selge, kas presidendivalimiste voor tuleb 8. detsembril nagu ette määratud või algab kogu protsess 19. detsembril uuesti. Rumeenia on poolpresidentaalne riik, kus president mõjutab palju välispoliitikat ja osaleb erinevalt peaministrist ka näiteks Euroopa tippkohtumistel.