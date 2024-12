6% SKT-st. Vene uus riigieelarve näeb järgmiseks kolmeks aastaks ette rekordilisi sõjalisi kulutusi

Riigieelarve järgi kulutatakse järgmisel aastal“riigikaitsele“ rekordilised 13,5 triljonit rubla (praeguse kursiga 120 miljardit eurot) ehk üle 6% Venemaa SKT-st. Tegu on tänapäeva Venemaa ajaloos rekordilise summaga.

Sõltumatu eksiilväljaanne Meduza osutab, et relvajõududele ja „õiguskaitseorganitele“ kulutatud summasid kokku liites moodustavad kulud jõustruktuuridele eelarvest 41% ehk rohkem kui hariduse, tervishoiu, sotsiaalpoliitika ja majanduspoliitika meetete kulud kokku.

Kogu järgmise aasta riigieelarve suurus on 41,47 triljonit rubla (370 miljardit eurot), mis tähendabm et eelarve on 1,17 rublaga (10 miljardi euroga) puudujäägis. Ülejäänud kulusid peaks muu hulgas katma nafta- ja gaasimüügist prognoositav kasv, mis peaks ametliku arvestuse järgi moodustama Venemaa tuludest 27%. Lisaks tõsteti tänavu ettevõtete tulumaksu 20% juurest 25%-le. Samuti prognoosib valitsus aktsiiside ja käibemaksu edasist tõstmist.