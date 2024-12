Põhiseaduskriis Gruusias. Valitsus süüdistab läänt riigipöörde plaanis, presidendi sõnul võltsiti valimisi

Avaldusele eelnes peaminister Irakli Kobahhidze neljapäevane teade, et riik peatab liitumiskõnelused EL-iga. Opositsioon alustas praeguseni kestvaid õhtuseid meeleavaldusi, millega on kaasnenud arreteerimised, meeleavaldajate ja politsei kokkupõrked ja maskeeritud isikute korraldatud rünnakud ajakirjanike ja opositsioonitegelaste pihta. Sotsiaalmeedias ilmusid videos maaslamavate avaliku elu tegelaste ja teiste meeleavaldajate peksmisest, osa meeleavaldajatest on loopinud politseid ilutulestikurakettidega.