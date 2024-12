Süüria mässuliste rühmitused jätkavad pärast Aleppo hõivamist rünnakuid teistes maakondades

Pealetung põhjapoolses Aleppo maakonnas algasid kolmapäeval ja pärast lähisasulate langemist loovutasid valitsusväed enamiku linnast nädala lõpuks suurema vastupanuta. Mässuliste peamine rühmitus on Hayat Tahrir al-Sham, mille liider Abu Mohammad al-Jolani lubas elanikke ning alistuvaid valitsusvägede esindajaid säästa. Muu hulgas on valitsusväed loovutanud Aleppo rahvusvahelise lennuvälja ja õhutõrjesüsteemi Pantsir. AP vahendab, et laupäeval liikusid linnas mässuliste patrullid, enamik linna asutustest peale pagariäride olid suletud ning haiglad on haavatutest tulvil.